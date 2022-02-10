Почти 80% россиян предпочитают откладывать деньги на черный день – опрос

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Более 79% россиян предпочитают откладывать средства на черный день. Однако большая часть из них, используя финансовую подушку, сможет прожить лишь около трех месяцев. Об этом со ссылкой на исследование страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" совместно с исследовательским центром А2 сообщает РБК.
Более половины (58,5%) опрошенных заявили, что смогли отложить менее 100 тысяч рублей. Еще 38% респондентов сообщили, что накопили от 100 до 300 тысяч рублей.
От 300 тысяч до миллиона отложили на черный день всего 2% россиян. О финансовой подушке свыше 1 миллиона рублей заявили 1,5% опрошенных.
При этом сразу 62% респондентов утверждают, что в случае потери дохода смогли бы жить на имеющиеся у них накопления не более трех месяцев. Еще 19% россиян считают, что смогут пользоваться финансовой подушкой полгода. 15% граждан полагают, что сбережений им хватит и на год. Пользоваться накоплениями от года до 3 лет или более 3 лет смогут по 2% опрошенных.
Вместе с тем почти две трети (63%) россиян, имеющих накопления, периодически используют их для покрытия бытовых расходов.
Ранее сообщалось, что доля россиян, стремящихся откладывать средства с зарплаты, за 10 лет увеличилась в 1,5 раза – с 12 до 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. Количество людей, придерживавшихся стереотипа, что сберегать средства должны только богатые люди, уменьшилось вдвое.
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