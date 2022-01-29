Россияне стали больше экономить в последние три месяца

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Около половины россиян стали больше экономить в последние три месяца. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического центра университета "Синергия" сообщает РИА Новости.

Количество трат снизили примерно 48% участников опроса. При этом 20% граждан, напротив, стали активнее тратить деньги. Финансовое поведение 24% россиян не изменилось, а 8% респондентов затруднились ответить.

По данным аналитиков, всего 31% россиян устраивает текущее финансовое положение. Остальные 69% граждан сказали, что им не хватает зарплаты для нормальной жизни.

Порядка 51% опрошенных, пожаловавшихся на свое финансовое положение, признались, что в среднем под конец месяца им не хватает 5 тысяч рублей. Еще 24% россиян сообщили, что ежемесячно им не хватает от 10 до 15 тысяч рублей. А 18% респондентов заявили, что нуждаются в сумме от 20 до 25 тысяч рублей. 7% граждан сообщили, что им не хватает свыше 30 тысяч.

В исследовании отмечается, что экономия – не единственный способ, к которому россияне прибегают для решения финансовых проблем. Почти каждый четвертый респондент сообщил, что подрабатывает или работает сверхурочно, еще 15% берут кредиты, 9% граждан одалживают деньги у близких и знакомых, а 4% инвестируют.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский посоветовал россиянам хранить дома резерв наличных денег в размере полугодового дохода. Эксперт рекомендует хранить средства в евро, долларах или рублях. Сумму лучше всего разбить и держать ее части в разной валюте, что позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию.