Экономист напомнила, какие пособия вырастут в 2022 году

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Россиянам рассказали, какие пособия увеличатся в 2022 году. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в интервью агентству "Прайм".
В частности, с 1 февраля возрастут единовременные пособия при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестер. Выплата увеличится до 156 429 рублей.
Помимо этого, пособия в размере 32 420 рублей станут выплачивать беременным женам призывников. При этом мать или опекун ребенка призывника сможет рассчитывать на выплату в 13 895 рублей.
Сорокина продолжила, что все российские семьи при рождении ребенка с 1 февраля получат единовременно 19 981 рубль.
"Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет", – подчеркнула экономист.
Максимальное "декретное" пособие в России с 1 февраля составит 360 164 рублей за 140 дней. При этом выплату по уходу за первым ребенком можно будет получить в максимальном размере 31 282 рублей, а в минимальном – 7 493 рублей.
Ранее стало известно, что с 1 февраля в России на 8,4% проиндексируют материнский капитал.
Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго ребенка – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей.
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