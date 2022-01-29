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Общество

06:47

Экономист напомнила, какие пособия вырастут в 2022 году

общество

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Россиянам рассказали, какие пособия увеличатся в 2022 году. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в интервью агентству "Прайм".

В частности, с 1 февраля возрастут единовременные пособия при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестер. Выплата увеличится до 156 429 рублей.

Помимо этого, пособия в размере 32 420 рублей станут выплачивать беременным женам призывников. При этом мать или опекун ребенка призывника сможет рассчитывать на выплату в 13 895 рублей.

Сорокина продолжила, что все российские семьи при рождении ребенка с 1 февраля получат единовременно 19 981 рубль.

"Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет", – подчеркнула экономист.

Максимальное "декретное" пособие в России с 1 февраля составит 360 164 рублей за 140 дней. При этом выплату по уходу за первым ребенком можно будет получить в максимальном размере 31 282 рублей, а в минимальном – 7 493 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России на 8,4% проиндексируют материнский капитал.

Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго ребенка – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей.

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