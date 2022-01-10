Россиянам рассказали о правилах получения субсидии на покупку жилья

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий и льготники могут претендовать на получение жилищного сертификата. Он откроет возможность получить субсидию на приобретение жилья, сообщает "Дума ТВ".
К категории людей, которые нуждаются в улучшении условий, относятся те, у кого нет собственного жилья, либо те, площадь жилья которых заметно меньше установленной нормы. Обычно это 10 квадратных метров на человека.
Также получить такой статус можно при наличии жилья, в котором нельзя жить. К этой категории относятся аварийные дома или квартиры, где проживают сразу несколько семей.
К льготникам относятся жители Крайнего Севера, ветераны ВОВ, чернобыльцы и вынужденные переселенцы.
При этом субсидией можно воспользоваться лишь раз. Ее также нельзя обналичить или передать по наследству. Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ.
Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что ситуация с ростом цен на жилье в России стабилизируется в 2022 году. По его словам, цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах с небольшим спросом на жилье рост цен может остановиться.
Банки России могут повысить процент по ипотеке для непривитых в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: