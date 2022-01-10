Россиянам рассказали о правилах получения субсидии на покупку жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий и льготники могут претендовать на получение жилищного сертификата. Он откроет возможность получить субсидию на приобретение жилья, сообщает "Дума ТВ".

К категории людей, которые нуждаются в улучшении условий, относятся те, у кого нет собственного жилья, либо те, площадь жилья которых заметно меньше установленной нормы. Обычно это 10 квадратных метров на человека.

Также получить такой статус можно при наличии жилья, в котором нельзя жить. К этой категории относятся аварийные дома или квартиры, где проживают сразу несколько семей.

К льготникам относятся жители Крайнего Севера, ветераны ВОВ, чернобыльцы и вынужденные переселенцы.

При этом субсидией можно воспользоваться лишь раз. Ее также нельзя обналичить или передать по наследству. Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ.

Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что ситуация с ростом цен на жилье в России стабилизируется в 2022 году. По его словам, цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах с небольшим спросом на жилье рост цен может остановиться.

