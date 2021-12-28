Многодетные семьи смогут оформить выплату на покупку жилья через госуслуги

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Многодетные родители в России смогут оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры через портал госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Это проще и быстрее, а главное, без риска для здоровья, что сегодня, в период пандемии, особенно важно", – заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Ранее, чтобы оформить такую компенсацию, гражданам было необходимо обращаться непосредственно в банк, где была оформлена ипотека.

В пресс-службе кабмина напомнили, что в соответствии с распоряжением Владимира Путина многодетные семьи имеют право на получение до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита на покупку дома или квартиры. Такую помощь получили уже более 250 тысяч российских семей.

Ранее правительство Москвы приняло решение перевести в электронный вид ряд услуг для горожан с инвалидностью. Речь идет о получении техсредств реабилитации, в частности кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, обеспечении собакой-поводырем и компенсации расходов на ее содержание, оказании услуг по сурдопереводу.