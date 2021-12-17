Использование маткапитала предложили расширить на покупку земли в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Риелторы предложили кабмину разрешить использовать маткапитал на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает газета "Известия".

Такую инициативу в правительство и Минстрой направила федеральная сеть "Этажи" для развития сегмента индивидуального жилищного строительства.

На сегодняшний день на средства маткапитала можно купить только готовые частные дома и квартиры. Директор компании Ильдар Хусаинов считает, что ограничения создают сложности для семей при строительстве собственного дома.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила в адрес главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением запретить изымать за долги жилье, купленное за материнский капитал.

Омбудсмен напомнила, что при покупке жилья за средства маткапитала родители обязаны выделить своим детям в нем доли, что является одной из гарантий обеспечения жилищных прав несовершеннолетних. Тем не менее в условиях, когда остается возможность взыскания недвижимости за долги и выселения всех членов семьи, это не имеет смысла, объяснила Волынец.

В связи с этим она предложила внести изменения в ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и статью 446 ГПК.