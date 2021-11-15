В России стало больше многодетных семей

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Замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко перед церемонией награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года – 2021" сообщил, что в стране сейчас проживают более двух миллионов многодетных семей, в которых воспитываются 6,6 миллиона детей. Об этом пишет РИА Новости.

"Сейчас уже по опыту самая популярная номинация у нас "Многодетная семья" в конкурсе. В принципе это отражает нашу действительность. Только в 2010 году было в России 980 тысяч многодетных семей, сейчас больше двух миллионов", – отметил Вовченко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обращение с предложением сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране.

Волынец напомнила, что с 1 января 2022 года в Москве начнут действовать новые меры поддержки многодетных семей. Она также отметила, что профильная комиссия Мосгордумы поддержала в первом чтении проект о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет.

