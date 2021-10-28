В РФ предложили ввести бесплатный проезд на городском транспорте для многодетных

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обращение с предложением сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране, сообщает RT.
Волынец напомнила, что с 1 января 2022 года в Москве начнут действовать новые меры поддержки многодетных семей. Она также отметила, что профильная комиссия Мосгордумы поддержала в первом чтении проект о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет.
"Принимая во внимание изложенное, в целях усиления социальной поддержки многодетных семей <...> предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации", – говорится в обращении.
Для этого, отметила Волынец, необходимо инициировать принятие соответствующего федерального закона. Она подчеркнула, что речь идет обо всех видах городского транспорта: трамваях, троллейбусах, метрополитене, автобусах, внутрирайонных и пригородных электричках.
Ранее директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей сообщил, что реализовать идею о полностью бесплатном общественном транспорте для всех возможно после 2035 года.
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