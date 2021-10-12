В Минтрансе рассказали, когда общественный транспорт в РФ может стать бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реализовать идею о полностью бесплатном общественном транспорте возможно после 2035 года, заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей.

Он отметил, что до 2035 года в транспортную стратегию не планируют вносить такую цель.

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", – приводит слова Бакирей ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме хотят ввести бесплатный проезд в транспорте для обоих многодетных родителей. На сегодняшний день бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (не считая такси и маршрутного такси) возможен для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет, а обучающимся в школах – до 18 лет, а также одному из многодетных родителей.

