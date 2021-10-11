В Мосгордуме хотят ввести бесплатный проезд в транспорте для обоих многодетных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фракция "Единой России" в Мосгордуме выступила с предложением предоставить право на бесплатный проезд в городском транспорте обоим родителям в многодетной семье и детям до 18 лет, сообщил РИА Новости председатель МГД Алексей Шапошников.

Отмечается, что данный вопрос был поднят в понедельник, 11 октября, в ходе заседания фракции. Депутаты провели обсуждение своих партийных законодательных инициатив, которые были направлены на дополнительные гарантии многодетным семьям, поддержку молодежи в разных сферах деятельности, соцподдержку городских пожарных и спасателей.

На сегодняшний день бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (не считая такси и маршрутного такси) возможен для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет, а обучающимся в школах – до 18 лет, а также одному из многодетных родителей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят внести законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов. Отмечается, что планируется внести изменения, согласно которым студенты дневной формы обучения получат право на бесплатный проезд на всех видах транспорта.

