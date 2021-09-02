Более 30 тысяч льготных билетов на электрички ЦППК оформили школьники и студенты

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Школьники и учащиеся вузов 1 сентября оформили более 30 тысяч льготных билетов для проезда на электричках Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"33 тысяч 866 школьников и студентов оформили льготный билет для проезда на пригородных электропоездах ЦППК 1 сентября", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что больше всего льготных билетов учащиеся купили на станциях Ярославского направления Московской железной дороги.

Представители пресс-службы добавили, что при оформлении льготных школьных или студенческих билетов ЦППК дарила памятные открытки.

Сообщается, что с 1 сентября по 31 декабря правила проезда при льготном документе остаются прежними, с 50% скидкой.

Ранее стало известно, что Федеральная пассажирская компания предоставит пассажирам скидки на поездки на верхних местах в плацкартных вагонах в августе и сентябре. Размер скидки может достигать 30 процентов, но будет зависеть от конкретных мест. Билеты на верхние места в плацкартные вагоны с нумерацией 2–36 применяется скидка 20%, с нумерацией 38–54 – скидка 30%.