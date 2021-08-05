ФПК предоставит скидки на поездки в плацкартных вагонах в августе и сентябре

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Федеральная пассажирская компания предоставит пассажирам скидки на поездки на верхних местах в плацкартных вагонах в августе и сентябре. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Размер скидки может достигать 30 процентов, но будет зависеть от конкретных мест. Билеты на верхние места в плацкартные вагоны с нумерацией 2–36 применяется скидка 20%, с нумерацией 38–54 – скидка 30%.
Сэкономить можно при передвижении на поездах отправлением с 5 по 31 августа. При этом скидка по акции предлагается и на поезда, отправляющиеся с 1 по 30 сентября.
Если купить проездной документ до 28 августа, то верхние места в плацкартные вагоны с нумерацией мест 38–54 обойдутся пассажирам на 30 процентов дешевле.
В начале августа РЖД открыли продажи билетов по льготным тарифам на семейные поездки по России в купе поездов дальнего следования. Данное предложение будет действовать до конца текущего года.
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