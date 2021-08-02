РЖД открыли продажу билетов по льготным тарифам на семейные поездки в купе по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Началась продажа билетов по льготным тарифам на семейные поездки по России в купе поездов дальнего следования, скидка будет действовать до конца года. Об этом сообщается в телеграм-канале ОАО "РЖД".
"С 2 августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу. Скидка действует при покупке билетов в купе поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России", – говорится в сообщении.
Обязательным условием для скидки является совместное путешествие родителя или законного опекуна с ребенком. Билеты можно приобрести только в кассах дальнего следования. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие степень родства.
Ранее сообщалось об открытии нового туристического маршрута из Москвы в порт Байкал. Новый двухэтажный поезд "Байкальская сказка" следует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составляет восемь дней. Особенностью маршрута является задействование сразу четырех транспортных средств. Помимо поезда, предусмотрены также самолет, автобус и теплоход.
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