РЖД откроют новый туристический маршрут на Байкал

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В пятницу, 23 июля, открывается новый туристический маршрут из Москвы в порт Байкал. Первый поезд отправится с Казанского вокзала. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый двухэтажный поезд "Байкальская сказка" проследует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составит восемь дней.
Особенностью маршрута является задействование сразу четырех транспортных средств. Помимо поезда предусмотрены также самолет, автобус и теплоход.
После прибытия в порт Байкал для туристов организуют трансфер на Ольхон или в поселок Листвянка. Возвращение в Москву предусмотрено чартерным рейсом из международного аэропорта Иркутска.
Второй вариант тура предусматривает аналогичную перевозку туристов, но в обратной последовательности: самолет, автобус, теплоход и поезд.
Ранее эксперт рассказал, как ездить в поездах со скидкой. По словам руководителя направления "ЖД-билеты" tutu.ru Александра Сисева, следует покупать билет заранее. Продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, а на некоторые – и за 120 дней.
Он добавил, что есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года. В то же время есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.
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