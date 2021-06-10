Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом

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Компания "СберАвто" проанализировала популярные направления для летнего автотуризма с детьми. Исследование показало, что большинство россиян выбирают Краснодарский край или Крым, передает РИА Новости.

За этот вариант проголосовали 43% опрошенных.

"На Алтай и в Карелию отправятся 8% опрошенных, в Санкт-Петербург и на Байкал – 6 и 4% соответственно", – уточнили аналитики.

Часть респондентов отметили, что хотят навестить близких в соседних городах или отправиться в тур по Золотому кольцу России. Некоторые опрошенные еще не определились с местом летнего отдыха.

По данным "СберАвто", автомобильные путешествия с детьми положительно оценили 65% опрошенных. Из них 53% респондентов выразили готовность брать детей с собой в поездки 2–3 раза в год.

Согласно данным опроса, в поездке 49% россиян предпочитают развлекать детей песнями и радио. Еще 48% играют с маленькими пассажирами в устные игры. Также популярны мультфильмы, игры на смартфонах и раскраски.

Ранее стало известно, что авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. Так, из Шереметьево в Геленджик, Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград слетают в суммарно 2,6 миллиона пассажиров.