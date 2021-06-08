Авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

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Рекордное число рейсов на курорты Черного моря, в Калининград и Санкт-Петербург заявили авиакомпании России. Этим летом количество рейсов по данным направлениям будет в среднем в два-три раза больше, чем в аналогичный период позапрошлого года. Об этом со ссылкой на данные аэропортовых операторов сообщает газета "Ведомости".

Таким образом, за лето из "Шереметьево" в Геленджик, Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград слетают в общей сложности 2,6 миллиона пассажиров.

На 90% чаще, чем в 2019 году, будут летать в Калининград и на черноморские курорты самолеты из "Домодедово". В Сочи планируется 170 рейсов в неделю, в Симферополь – 193, в Геленджик – 53, Анапу – 87, Калининград – 77.

Такой рост перевозок связывают с сохранением ограничений на международных направлениях.

Ранее первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина направила письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением заморозить цены на размещение в отелях в летний период. В частности, речь шла о Краснодарском крае, Алтае, Крыме, Северном Кавказе, Калининграде, Дальнем Востоке, Байкале, Карелии, Москве и Санкт-Петербурге.