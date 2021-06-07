В России могут заморозить цены на отели летом

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Первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина направила письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением заморозить цены на размещение в отелях в летний период. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы предлагаем на государственном уровне ввести регулирование цен на средства размещения на южных курортах нашей страны, чтобы как можно больше граждан получили возможность провести свой отпуск на курортах", – сказала Сутормина.
Она подчеркнула, что в первую очередь речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.
По ее словам, большинство граждан в этом году останутся отдыхать внутри страны. На этом фоне уже начинают подниматься цены на проживание, подчеркнула Сутормина.
"Так, например, наш анализ предложений в интернет-агрегаторах показывает, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешевых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней и высокой ценовых категориях", – отметила она.
Сутормина подчеркнула, что, по прогнозам экспертов, к августу рост цен может достигнуть 30–40%.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм из-за неопределенности с восстановлением международных поездок. Специалист также отметила важность вакцинации от коронавируса.
Также сообщалось, что в РФ могут ограничить перевозки на заграничные курорты. Санкции могут быть применены к авиакомпаниям, которые допускают организованных туристов к полетам в страны, с которыми официально ограничено авиасообщение.
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