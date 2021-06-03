Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

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На восстановление международного туризма понадобится время, поэтому россиянам пока нужно ориентироваться на путешествия по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм", – приводит слова Поповой РИА Новости.

При этом глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что международный туризм восстановится.

"Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится. Мир привьется, тот, который не сможет привиться, к сожалению, переболеет. Но лучше привиться. И жизнь наладится, просто на это нужно время", – отметила Попова.

Ранее стало известно, что Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.

После этого в Ростуризме рассказали россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.