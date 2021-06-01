Ростуризм предложил варианты замены туров в Турцию

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Ростуризм рассказал россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Об этом сообщается на сайте службы.
"В сложившейся ситуации представляется допустимым <...> для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска, перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора, иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", – говорится в сообщении.
В Ростуризме уточнили, что такие возможные решения предусматривают изменение существенных условий договора о реализации туристского продукта, которое осуществляется только по соглашению сторон.
Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года.
Первоначально авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов, исключение составили полеты между Москвой и Стамбулом.
Россия продлила ограничение на полеты в Турцию до 21 июня
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