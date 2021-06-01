Какие страны открываются для россиян в июне 2021 года

С приходом лета для россиян открываются несколько направлений для международных путешествий. А в конце первой декады июня авиасообщение восстановят еще с восемью странами. Правда, в каждой из них есть свои ограничения и требования к прибывающим иностранцам. Рассказываем, куда можно отправиться в июне.

Восемь новых стран

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. Из Москвы в Вену самолеты будут летать два раза в неделю, такое же количество рейсов и на маршрутах Москва – Будапешт, Москва – Порт-Луи, Москва – Рабат и Москва – Загреб. В Бейрут и Люксембург из российской столицы лайнеры будут курсировать один раз в неделю. С такой же периодичностью запустят чартерные рейсы Москва – Тирана.

Однако в Австрию российским туристам пока дорога закрыта. Посетить республику можно только по работе или учебе, а также если есть австрийское гражданство или резидентство. Аналогичные правила действуют и в Венгрии – россиян с целью туризма пока туда не пускают. В Австрии въезжающим положено пройти ПЦР-тест и в течение 10 дней находиться на карантине. В Венгрии – карантин на тот же срок, но его можно сократить, сдав два отрицательных теста к пятому дню.

Ливан готов принимать туристов из РФ, но из-за ограниченного количества рейсов билеты будут стоить достаточно дорого. Кроме того, путешественникам нужно сдать ПЦР-тест (за 96 часов до вылета) и второй тест по прибытии. Однако тем, кто собрался в Ливан не более чем на неделю, будет достаточно тестирования только в самой стране. Также для посещения государства россияне должны иметь визу: ее можно получить по прибытии в страну или в посольстве.

Люксембург открыт только для отдельных категорий граждан, в которые российские туристы не входят. Кроме того, полеты в аэропорт страны не осуществлялись из России как минимум в последние 20 лет. А Маврикий в принципе пока закрыт для любых туристов, в том числе из РФ. К тому же рейсы, которые откроют с 10 июня, до конца месяца не будут приниматься.

А вот Марокко и Хорватия станут привлекательными направлениями для россиян. Марокко требует от туристов только справку о ПЦР-тестировании (за 72 часа до вылета) и ваучер от отеля или приглашение принимающей стороны. Для посещения Хорватии понадобится туристическая виза, тест на ковид на английском языке (за 48 часов до прибытия) либо сертификат о вакцинации. Албания готова принимать путешественников из РФ без визы и ПЦР-тестов.

Грузия

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для путешественников. Попасть на территорию государства можно с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации, или с отрицательным ПЦР-тестом. Его необходимо сдать в течение 72 часов до въезда. Невакцинированным путешественникам также необходимо будет пройти повторное тестирование, причем оплачивается оно за счет туристов. Справку потребуют при выезде из страны – если ее не будет, то туриста ожидает серьезный штраф. Также рекомендуется иметь с собой медицинскую страховку, которая покроет лечение от коронавируса.

Решение об открытии границ, к сожалению, никак не отразится на наших туристах. Выезд путешественников из РФ в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной. Как и ранее, сейчас прилететь или приехать в Грузию граждане России могут только через другие страны. Пересечь наземную границу удобнее всего из Армении.



Германия

Представительства Германии в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Однако приехать в Германию смогут лишь те категории граждан, на которых распространяются исключения, а туристы к ним не относятся. Действующие из-за пандемии коронавируса ограничения в стране по-прежнему сохраняются.

Подать заявление на "шенген" смогут только те, у кого до этого уже была виза сроком действия не менее двух лет. Она также должна была быть получена в одном из германских представительств и заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года. Кроме того, понадобится полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, а также другие документы, необходимые для получения визы.

Авиасообщение с Германией Россия возобновила 1 апреля. В республику на самолете можно попасть через аэропорты Франкфурта-на-Майне и Берлина.



Франция

Консульство Франции также возобновляет выдачу виз в России с 1 июня. Но принимать заявления посольство будет только для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной этой страной и истекшей во время пандемии COVID-19. Другие запросы на краткосрочную визу пока не рассматривают.

Чтобы продлить французскую визу, нужно представить разрешение на многократный въезд сроком на пять лет, истекшее после 1 января 2020 года. Также у россиянина должны быть документы, подтверждающие будущую поездку в республику.

Ранее власти Франции планировали возобновить с 9 июня прием иностранных туристов при наличии у путешественников санитарных сертификатов, однако пока решение не было утверждено.



Шри-Ланка

Иностранные туристы с 1 июня смогут посетить Шри-Ланку. Управления гражданской авиации республики готовятся отменить временный запрет на прибытие путешественников в страну. Но прилетать в аэропорты острова люди смогут только при соблюдении ряда ограничений.

На каждый рейс будут допущены только 75 пассажиров, включая жителей страны и туристов. Вне зависимости от прохождения вакцинации прибывших из-за рубежа направят на двухнедельный карантин. Обязательными остаются и ПЦР-тесты. Кроме того, в Шри-Ланку не допустят путешественников, которые в течение последних двух недель посещали Индию. До 7 июня также будут невозможны перемещения между регионами внутри страны.

Россия на данный момент не восстановила регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой, однако власти двух стран ведут переговоры об открытии двух рейсов в неделю.

Великобритания

С 2 июня будет возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией. Самолеты из Москвы в Лондон и в обратном направлении будут летать три раза в неделю на взаимной основе.

Как и раньше, чтобы попасть на остров, нужен отрицательный тест (за 72 часа до отправления), а также сдать еще два – на второй и восьмой день после прилета. Кроме того, для пребывающих в страну сохраняется обязательная самоизоляции на 10 дней. Однако этот период можно сократить, если пройти дополнительное тестирование на пятый день.

