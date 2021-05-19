Представительства Германии в РФ возобновят прием документов на визы с 1 июня

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Представительства Германии в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Информация об этом размещена на странице посольства ФРГ в Москве в соцсети Facebook.

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", – говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что оформление виз не равно возможности незамедлительно попасть в ФРГ. Действующие из-за пандемии коронавируса ограничения по-прежнему сохраняются. Приехать в страну смогут лишь те категории граждан, на которых распространяются исключения.

Подчеркивается, что туристические визы пока выдаваться не будут.

Ранее обсуждалось, что Европа планирует ввести электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Такой документ даст возможность свободно путешествовать между странами Евросоюза. Нововведение может коснуться и россиян.