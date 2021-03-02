Социал-демократы ФРГ выступили за облегчение визового режима с Россией

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Правящая в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) выступила за частичное облегчение визового режима с Россией. Об этом говорится в опубликованном проекте предвыборной программы политсилы.

"Совершенно ясно, что в интересах Германии и Европы достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями. При всей критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству", – говорится в документе.

Партия отметила необходимость выработки общей политики Европейского союза в отношении России, которая бы "основывалась на ценностях и принципах ОБСЕ". Социал-демократы подчеркнули, что готовность к конструктивному диалогу со стороны РФ является условием для снижения напряженности.

"Это включает в себя и то, что путь к мирному урегулированию конфликта на Украине и сопутствующее этому снятие санкций против России в значительной мере зависят от реализации минских соглашений", – отмечается в документе.

Социал-демократы также призвали Россию и США провести переговоры по полному разоружению для дальнейшего окончательного вывода из Европы и Германии атомного оружия.

Ранее экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе заявил, что в 2019 году при его участии был разработан меморандум, в котором перечислены способы для возможного облегчения визового режима между странами.

В декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с РФ. По ее словам, нет необходимости в новом старте в отношениях с Москвой.

