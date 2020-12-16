Меркель высказалась об отношениях Германии и России

Фото: ТАСС/DPA/Bernd von Jutrczenka

Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, нет необходимости в новом старте в отношениях с Москвой.

"Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", – цитирует Меркель РИА Новости.

В то же время отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток – 2" не меняется на протяжении последних лет, подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" достроят, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.