"Северный поток – 2" будет достроен – МИД ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это произойдет, заявил Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я исхожу из того, что "Северный поток – 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда", – сказал он.

Говоря о критике со стороны США, глава МИД ФРГ отметил, что решения об энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в Вашингтоне.

"США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", – сказал Маас.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.

21 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона надеется на срыв строительства "Северного потока – 2" и готова сформировать для вмешательства коалицию. Российская сторона осудила такой призыв.