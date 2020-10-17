"Северный поток – 2" будет достроен – МИД ФРГ

15:30
Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это произойдет, заявил Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Я исхожу из того, что "Северный поток – 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда", – сказал он.
Говоря о критике со стороны США, глава МИД ФРГ отметил, что решения об энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в Вашингтоне.
"США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", – сказал Маас.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.
21 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона надеется на срыв строительства "Северного потока – 2" и готова сформировать для вмешательства коалицию. Российская сторона осудила такой призыв.
Россия самостоятельно достроит "Северный поток – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: