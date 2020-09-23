РФ осудила призывы создать коалицию против "Северного потока – 2"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона осуждает призывы госсекретаря США Майка Помпео создать коалицию для противодействия проекту "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

"Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции", – заявила дипломат.

21 сентября Помпео заявил, что американская сторона надеется на срыв строительства "Северного потока – 2" и готова сформировать для вмешательства коалицию. В США намерены не допустить зависимости ряда стран от российского газа.

В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

