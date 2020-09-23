В Госдуме оценили ситуацию со строящими "Северный поток – 2" судами

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал отказ Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток – 2", передает RT.

"Это странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба", – подчеркнул Ананских.

Ранее сообщалось, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам. В заявлении подчеркивалось, что даже косвенное участие в проекте может быть противозаконным и поставит клуб под угрозу нарушения санкций США. Ограничения распространяются и на "Турецкий поток".

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.