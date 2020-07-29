"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах

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Судно-трубоукладчика "Академик Черский", способного достроить "Северный поток – 2", не вошел в новый список аффилированных лиц "Газпрома".

Об этом говорится в квартальном раскрытии Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), который является владельцем корабля.

Как пишет издание РБК, это может означать, что компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка из-за санкционных рисков.

В противном случае может оказаться, что СТИФ больше не принадлежит "Газпрому". При этом в ЕГРЮЛ фонд значится действующим юридическим лицом.

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". В июне "Академик Черский" стал собственностью СТИФ. До этого судно принадлежало "Газпрому".

Тем временем трубоукладчики две недели откладывают работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" по причине нереста трески. Также сообщалось, что США подготовили план по расширению санкций против газопровода.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.