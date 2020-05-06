Польша построит конкурента "Северного потока – 2"

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Фото: TASS/DPA/Bernd Wüstneck
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Он пройдет от норвежского шельфа к побережью Польши через Данию.
По словам Дуды, "проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС". Он указал, что газ можно будет пересылать и на Украину.
Реализацией проекта займется оператор польской сети газопроводов Gaz-System и фирма Saipem Limited. Отмечается, что проект получил все необходимые разрешения.
Стоимость Baltic Pipe составляет более 1,5 миллиарда евро. Планируемая мощность газопровода – 10 миллиардов кубометров в год. Строительство завершится к 1 октября 2022 года.
Ранее радио Sputnik сообщило, Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока – 2", маршруты магистралей пересекаются.
В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции.
Позже стало известно, что США могут расширить санкции в случае прокладки оставшихся километров газопровода.
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