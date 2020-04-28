Польша намерена добиться ареста активов "Северного потока – 2"

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Польша готова добиваться ареста активов газопровода "Северный поток – 2", если российская компания "Газпром" откажется возмещать порядка 1,43 миллиарда долларов польскому концерту PGNiG. Об этом сообщает News.ru.

Выплата была установлена по решению Стокгольмского арбитража. Уточняется, что польская сторона переплачивала за газ и, как следствие, рассчитывает на возмещение убытков.

"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток – 2". Это может затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех 6 миллиардов злотых, которые нам причитаются", – заявил замминистра госактивов Польши Януш Ковальский.

В "Газпроме" на данный момент подтвердили, что изучают решение суда. О порядке дальнейших действий российской компании станет известно позднее.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что при достраивании газопровода "Северный поток – 2" может быть задействовано судно-трубоукладчик "Академик Черский".

