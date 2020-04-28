Польша намерена добиться ареста активов "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Польша готова добиваться ареста активов газопровода "Северный поток – 2", если российская компания "Газпром" откажется возмещать порядка 1,43 миллиарда долларов польскому концерту PGNiG. Об этом сообщает News.ru.
Выплата была установлена по решению Стокгольмского арбитража. Уточняется, что польская сторона переплачивала за газ и, как следствие, рассчитывает на возмещение убытков.
"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток – 2". Это может затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех 6 миллиардов злотых, которые нам причитаются", – заявил замминистра госактивов Польши Януш Ковальский.
В "Газпроме" на данный момент подтвердили, что изучают решение суда. О порядке дальнейших действий российской компании станет известно позднее.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что при достраивании газопровода "Северный поток – 2" может быть задействовано судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: