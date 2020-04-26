Возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" снова изменил курс

Фото: nord-stream2.com

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривается как возможный достройщик газопровода "Северный поток – 2" вновь изменило курс. Теперь пунктом его назначения указывается Находка, сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания.

В феврале судно покинуло Находку и отправилось в сторону Сингапура. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэца в Египте, но маршрут также был изменен на порт Мапуту в Мозамбике.

Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. В настоящее время судно проходит Ла-Манш.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака оно способно достроить "Северный поток – 2", после того, как из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы и увела свои суда-трубоукладчики.

По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток – 2" построен на 93%.