Способное достроить "Северный поток – 2" судно отправилось в Египет

Фото: Газпром флот

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправилось в египетский Порт-Саид. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Свой путь судно начало с февраля, оно вышло из порта Находки и направилось в Сингапур. Затем сообщалось, что оно направляется на Шри-Ланку.

Потом курс был проложен до города Суэц, но позже он был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл накануне, 18 апреля.

Судно-трубоукладчик с 2016 года эксплуатируется и управляется ООО "Газпром флот". В декабре 2019 года Александр Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки "Северного потока".

В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

