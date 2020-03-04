Эксперт назвал сроки завершения "Северного потока – 2"

Фото: TASS/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что судно "Академик Черский" может приступить к достройке газопровода "Северный поток – 2" в мае, сообщает ИА "НСН".
"Судну идти еще полтора месяца. Еще какое-то время понадобится на техническое обслуживание. Так что приступить к работе оно может ориентировочно в мае. Может, позже. Тогда закончить первую нитку "Северного потока – 2" "Газпром" сможет до конца лета и осенью сможет поставлять газ", – заявил он.
Также эксперт предположил, что при благоприятном развитии событий работы по второй нитке завершатся к ноябрю. Запустить ее в эксплуатацию можно будет либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года, считает он.
В то же время Фролов напомнил, что официальных заявлений на этот счет никто не делал – "Газпром" лишь заявлял, что сможет достроить газопровод. Эксперт добавил, что остановка проекта нанесла урон российской компании. Причем "Газпром" несет имиджевые потери, поскольку информация подается так, что проект сорвался, пояснил он.
С другой стороны, продолжил Фролов, когда проект завершится, это даст положительный эффект. Будет очевидно, что даже под давлением США компания смогла запустить очень сложный проект, заключил эксперт.
В декабре прошлого года США ввели санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.
В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.
На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России заявил, что работа по строительству и запуску газопровода будет закончена до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года. В свою очередь, Меркель осудила введенные американские санкции и заявила, что продолжит оказывать поддержку проекту.
"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
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