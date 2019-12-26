Орешкин назвал санкции США серьезной проблемой всего мира

Фото: kremlin.ru
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что экстратерриториальные санкции США являются проблемой для всего мира, передает RT.
"Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьезная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы", – заявил министр.
Он добавил, что этот вопрос обсуждался с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром в рамках российско-французской межправительственной комиссии. Орешкин заявил, что Ле Мэр публично высказался о неприемлемых действиях со стороны США.
Министр считает, что данную проблему необходимо обсуждать более детально, потому что санкции США представляют собой проблему для всего мира.
"Вы наверняка знаете, что в этом году отмечаются самые низкие с 2009 года темпы глобального экономического роста. Одна из главных причин этого – односторонние действия, которые негативно отражаются на мировой торговле", – заключил Орешкин.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен вне зависимости от санкций. На данном этапе трубопровод готов на 93,5%.
В Кремле также выразили надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство газопровода почти завершено.
Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.
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