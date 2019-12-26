Орешкин назвал санкции США серьезной проблемой всего мира

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что экстратерриториальные санкции США являются проблемой для всего мира, передает RT.

"Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьезная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы", – заявил министр.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром в рамках российско-французской межправительственной комиссии. Орешкин заявил, что Ле Мэр публично высказался о неприемлемых действиях со стороны США.

Министр считает, что данную проблему необходимо обсуждать более детально, потому что санкции США представляют собой проблему для всего мира.

"Вы наверняка знаете, что в этом году отмечаются самые низкие с 2009 года темпы глобального экономического роста. Одна из главных причин этого – односторонние действия, которые негативно отражаются на мировой торговле", – заключил Орешкин.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен вне зависимости от санкций. На данном этапе трубопровод готов на 93,5%.

В Кремле также выразили надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство газопровода почти завершено.

Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

