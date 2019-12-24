В США установили условия снятия с России "санкций из ада"

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Сенаторы США внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который определяет условия введения и снятия санкций.

Согласно документу, Линдси Грэм и Роберт Менендес ранее назвали "санкциями из ада", ограничения вводятся за "вмешательство" в дела США и "агрессию" против Украины.

Санкции введут, если военная разведка и Госдепартамент подтвердят "вмешательство" Москвы в американскую и украинскую внутреннюю политику, передает RT.

В противном случае это послужит поводом к снятию рестрикций. Решение будет вынесено в течение 45 дней после подписания документа, говорится на сайте конгресса США.

Законопроект Defending American Security from Kremlin Aggression Act внесли в Конгресс в феврале. На прошлой неделе его одобрил комитет сената по антироссийским санкциям.

В частности, он подразумевает запрет на сделки с новым суверенным долгом России. Кроме того, документ исключает инвестиции в российские СПГ- и нефтяные проекты за рубежом.