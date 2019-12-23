Германия пыталась остановить санкции против "Северного потока – 2"

Фото: Nord Stream 2/ТАСС/Ойгстер Томас

Германия пыталась предотвратить санкции США против "Северного потока – 2", пишет газета Bild.

По данным издания, МИД ФРГ направил представителям правительства США послание, в котором указал, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года. В этой связи в Берлине посчитали, что меры против "Северного потока – 2" нецелесообразны, передает News.ru.

При этом источник Bild, знакомый ходом переговоров между Москвой и Киевом, утверждает, что санкции США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России".

Газета подчеркнула, что готовность "Газпрома" выплатить 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража якобы связана именно с введением санкций против "Северного потока – 2". Собеседник указал, что без санкций "Газпром" никогда бы не согласился на реализацию вердикта.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл ранее заявил, что введенные санкции против трубопровода "Северный поток – 2" приняли в интересах Евросоюза.

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением санкций в силу. В заявлении кабмина ФРГ говорится, что они представляют собой вмешательство в европейские дела. В Берлине подчеркнули, что отвергают экстерриториальные санкции.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.