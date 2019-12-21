Козак прокомментировал сделку России и Украины по газу

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Соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер призвал расширить эту "форточку" для того, чтобы стороны могли прагматично и конструктивно решать все возникающие проблемы.

Козак добавил, что вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину будет обсуждаться после Нового года.

"Сейчас нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и с урегулированием всех взаимных претензий и исков", – подчеркнул он.

Соглашение по газу предусматривает, что организатором транзита выступает "Нафтогаз Украины". "Газпром" будет оплачивать услуги украинской компании по разрешению всех вопросов, связанных с поставками.

Тариф на транзит газа через Украину будет установлен до конца текущего года, однако в этом вопросе все зависит от Киева, заключил Козак.

Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Ожидается, что "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины.

