РФ и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщил представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", – цитирует его ТАСС.

В пятницу, 20 декабря, СМИ сообщили о возможности выплаты "Газпромом" украинской стороне около трех миллиардов долларов. Отмечалось, что это одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Ранее также сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.

По его словам, сначала соглашение должны одобрить в Москве и Киеве. Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что страны подготовили проект детального протокола по газу.