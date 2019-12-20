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Москва 24

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Экономика

17:07

СМИ узнали о возможности выплаты "Газпромом" Украине 3 млрд долларов

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

СМИ сообщили о возможности выплаты "Газпромом" украинской стороне около трех миллиардов долларов. Отмечается, что это одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", – цитирует источника в российской делегации ТАСС.

Накануне Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям.

Ранее сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.

По его словам, сначала соглашение должны одобрить в Москве и Киеве. Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что страны подготовили проект детального протокола по газу.

"Газпром" и новая компания ГТС Украины "Оператор газотранспортной системы Украины" в субботу проведут переговоры на техническом уровне. "Нафтогаз" ранее передал акции оператора холдингу, подконтрольному Минфину. Новая компания начнет работу 1 января 2020 года.

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