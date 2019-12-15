Песков назвал условия транзита газа через Украину

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Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра".

По его словам, вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако подробности пока рано раскрывать, поскольку переговоры продолжаются.

Он отметил, что переговоры трудные, и ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны.

Песков напомнил, что даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов Москва готова продолжать поставлять газ через Украину.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о согласии Украины получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем. Он добавил, что "Нафтогаз" готов отказаться от новых исковых требований к российской стороне, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который покроет все расходы.

Украинская компания также требует компенсацию за "невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".

В "Газпроме" в свою очередь, заявили, что ожидают от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе экономически обоснованные условия транзита через территорию Украины с 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.



