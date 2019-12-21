Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

По его словам, соглашение сторон предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также выплату по уже принятому решению Стокгольмского арбитража, то есть почти три миллиарда долларов.

Он подчеркнул, что таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон. Миллер также рассказал, что "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины.

Соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 миллиардов кубометров российского газа в течение 5 лет. Согласно договоренностям, Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

Также стороны подпишут мировое соглашение о снятии претензии украинского Антимонопольного комитета. Уточняется, что претензии АМКУ составляют 171,9 миллиарда гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 миллиарда долларов.

Украина и Россия должны оформить все достигнутые договоренности, которые касаются транзита российского газа и урегулирования взаимных претензий, до 29 декабря.

Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Ранее также сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.