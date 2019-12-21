В Киеве заявили, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 3 млрд долларов

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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение стороны приняли в Минске на переговорах о транзите газа, в которых он принимал участие.

Как пишут СМИ, Ермак также сообщил, что "Газпром" будет выплачивать долг деньгами.

В то же время российская сторона выплату "Нафтогазу" трех миллиардов долларов не комментировала. Официальных подтверждений этой информации нет.

Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Ранее также сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.

СМИ уже писали 20 декабря о возможности выплаты "Газпромом" украинской стороне около трех миллиардов долларов. Отмечалось, что это одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.