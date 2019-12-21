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Политика

09:52

В Киеве заявили, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 3 млрд долларов

политика экономика

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение стороны приняли в Минске на переговорах о транзите газа, в которых он принимал участие.

Как пишут СМИ, Ермак также сообщил, что "Газпром" будет выплачивать долг деньгами.

В то же время российская сторона выплату "Нафтогазу" трех миллиардов долларов не комментировала. Официальных подтверждений этой информации нет.

Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Ранее также сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.

СМИ уже писали 20 декабря о возможности выплаты "Газпромом" украинской стороне около трех миллиардов долларов. Отмечалось, что это одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

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