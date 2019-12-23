Порошенко призвал к санкциям за поставки газа из России

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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал к санкциям против украинских компаний, если они договорятся с "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что пять компаний Украины заключили соглашения о поставках российского газа на украинский рынок.

"Это не коммерческие контракты, они являются политическими", – написал Порошенко в Facebook. Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году.

По его мнению, Россия продает газ "пятой колонне" и "со значительной скидкой", а доходы будут использоваться для "подрыва украинской государственности".

Лидер партии "Европейская солидарность" указал, что "будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций".

"Власть перешла в этом смысле те "красные линии", о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи", – цитирует Порошенко RT.

Он также осудил отказ Киева от дальнейших исков против "Газпрома". Отмечалось, что Москва выплатит "Нафтогазу Украины" 3 млрд долларов долга в рамках судебного разбирательства.

20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что до нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.