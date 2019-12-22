Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" – СМИ

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Украинские компании заключили с "Газпромом" договоры о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "ЛигаБизнесИнформ".

Однако источник агентства в отрасли не уточнил, о каких компаниях и о каких объемах поставки идет речь. Уточняется, что договоры подписали пять компаний.

В свою очередь, источник из числа контрагентов "Газпрома" сообщил РБК, что в компании не знают про эти контракты.

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Киев закупает топливо у европейских трейдеров.