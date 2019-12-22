В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку – 2"

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Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что введенные санкции против трубопровода "Северный поток – 2" приняли в интересах Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент – все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", – заявил Гренелл.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, имеющие госдолг в 22 триллиона долларов, запрещают другим странам развивать собственную экономику.

Правительство Германии, в свою очередь, выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США. В заявлении кабмина ФРГ говорится, что эти санкции представляют собой вмешательство в европейские дела. В Берлине подчеркнули, что отвергают экстерриториальные санкции.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что от компаний, ведущих прокладку газопроводов, требуют немедленно прекратить строительство.

При этом Штаты допустили "добросовестные исключения", если для прекращения работы потребуется время, чтобы обеспечить безопасность трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также чтобы защитить окружающую среду от "значительного ущерба".

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.

Проект "Турецкий поток" подразумевает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

