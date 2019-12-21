В МИД РФ отреагировали на санкции США против газопроводов

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Вводя санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", США пытаются лишить своих европейских союзников гарантированного снабжения энергоносителями из России. Об этом сообщили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Штаты таким образом стремятся лишить своих европейских союзников "гарантированных источников снабжения" энергоносителями из России.
Кроме того, заметили в министерстве, США ставят цель навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из РФ, тем самым, замедлить развитие ее экономики, а также подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках.
"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", – цитирует МИД РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, имеющие госдолг в 22 триллиона долларов, запрещают другим странам развивать собственную экономику.
Правительство Германии, в свою очередь, выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США. В заявлении кабмина ФРГ говорится, что эти санкции представляют собой вмешательство в европейские дела. В Берлине подчеркнули, что отвергают экстерриториальные санкции.
Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что от компаний, ведущих прокладку газопроводов, требуют немедленно прекратить строительство.
При этом Штаты допустили "добросовестные исключения", если для прекращения работы потребуется время, чтобы обеспечить безопасность трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также чтобы защитить окружающую среду от "значительного ущерба".
"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.
Проект "Турецкий поток" подразумевает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.
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