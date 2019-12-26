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Политика

02:42

"Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций – Новак

власть политика экономика

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Stefan Sauer

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен вне зависимости от санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова министра энергетики РФ Александра Новака.

Он отметил, что в настоящее время в России не уверены, что данный проект сможет завершить швейцарский трубоукладчик Allseas.

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток – 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", – подчеркнул Новак.

Министр добавил, что Allseas запросила разъяснение у американского Минфина. Лишь после ответа станет известно, сможет ли компания продолжить строительство.

Отмечается, что на данном этапе трубопровод готов на 93,5%.

Ранее Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагал крупный пакет санкций, в том числе в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". 21 декабря Allseas, занимающаяся укладкой труб для "Северного потока – 2", заявила о приостановке работ.

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