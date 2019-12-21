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Оператор "Северного потока – 2" подтвердил прекращение строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", – рассказали в Nord Stream 2.

Там отметили, что завершение проекта важно для безопасности поставок энергоносителей в страны Европы. Кроме того, сообщается, что участвующие в строительстве компании будут работать над завершением проекта в ближайшие сроки.

Ранее в компании Allseas, расположенной в Швейцарии, заявляли о приостановке строительных работ.

До этого сенатом Конгресса США был одобрен законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорилось о введении антироссийских санкций в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В пятницу проект был подписан президентом Штатов Дональдом Трампом и санкции вступили в законную силу.

Введение ограничительных мер Вашингтоном прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что США не выдержали конкуренции.