МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против "Северного потока – 2"

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Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал возможный ответ на санкции США против "Северного потока – 2", передает "Интерфакс".

Он пояснил, что ответная реакция может быть в виде расширения стоп-листов на въезд в Россию. По его словам, ограничения на въезд в страну могут ввести против американских политиков, которые проявили наибольшую активность в продвижении санкционных инициатив.

Вместе с тем Рябков также заявил, что Россия не будет торопиться с ответными мерами в отношении США за введенные санкции против "Северного потока – 2".

При этом он не исключил, что Вашингтон продолжит в следующем году расширять антироссийские санкции, на которые Москва также будет реагировать, чтобы "с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

"К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях – эти циклы продолжаются", – сказал Рябков.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции неприемлемыми, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал отреагировать должным образом.

