Лавров пообещал ответить на санкции против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россия должным образом отреагирует на американские санкции против магистральных газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это такая материя, которая требует сейчас спокойной работы и анализа. Я уверяю, что такие абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", – цитирует его РИА Новости.
Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Документ предполагает ограничительные меры в отношении газопроводов. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.
Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила свою работу до выяснения обстоятельств. Кроме того, компания обратилась с Минфин США с целью получить отсрочку в 30 дней для завершения работ.
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением санкций в силу. В Берлине отметили, что ограничения представляют собой вмешательство в европейские дела.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство почти завершено.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность газопровода после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
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