Песков прокомментировал американские санкции против "Северного потока – 2"

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В Кремле надеются, что санкции США против "Северного потока – 2" не станут препятствием для завершения проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Минфин США сообщил, что в силу вступили санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.

Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что отвергают санкции против немецких и европейских компаний.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.